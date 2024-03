Lazio , Martusciello:”dobbiamo mettere l’elmetto e reagire all difficoltà”

Giovanni Martusciello mastica amaro. “Al primo errore siamo passati sotto. Abbiamo reagito subito, ma poi abbiamo rimollato nuovamente. Nel primo tempo avevamo fatto abbastanza bene. E’ un peccato – ha spiegato il vice di Maurizio Sarri – Ora ci manca un po’ di spirito di iniziativa e quella corsa in più per dare solidità – ha proseguito -. Il primo gol eravamo in area in 6 o 7, ma non c’è stata attenzione nel dettaglio. Abbiamo difficoltà ad aggredire la palla inoltre in questo momento”. Ora il momento è negativo, ma la squadra ha mostrato anche dinamismo e spirito giusto , ma non si possono fare paragoni con la stagione scorsa”.