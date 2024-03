Napoli, Calzona:” Col Barcellona partita fondamentale”

Barcellona- Napoli , 1-1 nell’andata al Maradona, martedì alle ore 21 il ritorno degli ottavi di finale Chanpions League.

Francesco Calzana si è presentato in conferenza stampa . La partita sarà aperta. Abbiamo studiato gli avversari , speriamo di poterli contenere – ha spiegato il tecnico azzurro – . Li danno per favoriti, ma questo non mi spaventa. Non avremo paura perché credo fermamente alla mia squadra, i ragazzi hanno lavorato bene . Col Barcellona è una partita fondamentale perchè la Champions resta uno dei nostri obiettivi principali e dobbiamo trovare entusiamo e certezze per fare bene anche in campionato”.