Serie A: L’Udinese trafigge la Lazio 2-1

E’ crisi biancoceleste. Allo stadio Olimpico , ne lposticio del lunedì la Lazio incassa la terza sconfitta cossecutiva,. Boirdata di fischi al termine del match vinto dall’Udinese 2-1.

Ad inizio match la Lazio attacca a testa bassa, Udinese tutta raggruppata nella propria metà campo , gli spazi sono stretti. Al 4′ Zaccagni recupera palla, calcia di destro e centra il palo. I friulani soffrono nel difendersi e in quache occasione riescono a ripartire in contropiede creando qualche apprensione alla difesa biancoceleste affidandosi alla buona vena di Thauvin . Nella rirpesa succede tutto in 5 minuti:

Succede tutto a inizio ripresa: friulani avanti con Lucca che al 47′ corregge il tiro di Kamara, ma due minuti dopo Zaccagni provoca l’autorete di Giannetti. Al 51′, Zarraga raccoglie al limite dell’area da Thauvin e centra l’angolino battendo Provedel. Biancocelesti a -8 dal quinto posto, successo fondamentale in ottica salvezza per Cioffi.

IL TABELLINO

LAZIO-UDINESE 1-2

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5 (54′ st Mandas sv); Lazzari 5, Gila 6, Romagnoli 5,5, Hysaj 5,5; Vecino 6, Cataldi 5,5 (15′ st Kamada 5,5), Luis Alberto 6 (36′ st Pedro 6); F. Anderson 6,5 (1′ st Isaksen 5,5), Immobile 5,(15′ st Castellanos 5,5), Zaccagni 6,5.

A disp.: Sepe, Casale, Ruggeri, A. Anderson. All.: Sarri 5 (in panchina Martusciello)

Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Ferreira 5,5 (31′ st Bijol 6), Giannetti 5, Perez 5,5; Pereyra 6, Lovric 6, Zarraga 7, Payero 6,5 (29′ st Samardzic 6), Kamara 6,5 (29′ st Zemura 6); Thauvin 6,5 (46′ st Davis sv), Lucca 7.

A disp.: Silvestri, Padelli, Tikvic, Ehizibue, Kabasele, Kristensen, Success, Brenner. All.: Cioffi 7

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 2′ st Lucca (U), 4′ st aut. Giannetti (L), 6′ st Zarraga (U)

Ammoniti: F. Anderson (L), Perez (U), Romagnoli (L), Okoye (U), Bijol (U), Lucca (U), Samardzic (U), Vecino (L)

Espulsi: al 49′ st Perez (U) per somma di ammonizioni