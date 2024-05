Milan , Pioli:” è mancata la continuità per restare attaccati all’Inter”

Sefano Pioli sorride a mezza bocca , dopo iìla vittoria 5-1 contro il Cagliari, ma non vuole sbilanciarsi ancora sul futuro “Con la Salernitana sarà la mia ultima a San Siro sulla panchina del Milan? Non ho ancora parlato con il club, lo faremo presto e poi vedremo. Ho un buonissimo rapporto coi miei dirigenti”. Il tecnico rossonero sul bilancio della stagione in Serie A: “A noi è mancata continuità per restare attaccati all’Inter ma l‘Inter è stata più forte di tutti, non solo rispetto a noi. Questo gruppo ha dato tutto, è una squadra forte che non è riuscita a superare i momento difficili”. Così sulle esclusioni dei big come Leao e Theo Hernandez: “L’ho fatto perché era la cosa giusta, dovevo fare qualcosa. Non è certo una cosa personale, erano arrabbiati ma disponibili ad aiutare la squadra quando c’è stato bisogno”.