SERIE A: Genoa – Sassuolo 2-1.Badelj e l’autogol di Kumbula rilbatano i neroverdi

La sfida di Marassi ultima occasione per il Sassuolo di di restare i Serie A La squadra di Gilardino va in gol con . Thorsby , annullato dopo la verifica del Var per mano di Retegui. Il Sassuolo passa al 31′ con un rigore dell’ex Pinamonti per fallo di De Winter su Laurientè. Nella rirpesa Gilardino con un doppio cambio rivoluziona la squadra e trova sia il pareggio di Badelj, colpo di testa sul secondo palo , poi trova il vantaggio i con l’ autogol di Kumbulla su cross teso di Ekubamn . Per i neroverdi è notte fonda, las quadra emiliana resta penultima in classifica a quota 29 punti.

IL TABELLINO

Genoa-Sassuolo 2-1

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6 (dal 1’ st Ekuban 6,5), De Winter 5, Vasquez 6; Sabelli 5.5 (dal 1’ st Spence 5.5), Frendrup 6, Badelj 7 (dal 39’ st Bohinen sv), Thorsby6,5, Martin 6; Gudmundsson 5.5 (dal 30’ st Strootman 6), Retegui 5.5 (dal 42’ st Ankeye sv). A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Cittadini, Haps. All.Gilardino

Sassuolo (3-5-2): Consigli 5.5; Erlic 6 (dal 42’ st Mulattieri sv), Kumbulla 4.5 (dal 22’ st Volpato 6), Ferrari 6; Toljan 5.5, M.Henrique 5,5 (dal 42’ st Lipani sv), Obiang 5.5 (dal 31’ st Racic 6), Thorstvedt 5 (dal 22’ st Bajrami 5.5) , Doig 6; Pinamonti 6.5, Laurienté 7. A disposizione: Cragno, Pegolo, Tressoldi, Pedersen, Viti, Missori, Boloca, Ceide. All.Ballardini

Arbitro: Mariani

Marcatori: 31’ Pinamonti (S), 56’ Badelj (G), 63’ aut. Kumbulla (G)

Ammoniti: Thorsby (G), Obiang (S), Doig (S)