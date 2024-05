SERIE A: Il Milan bate il Cagliari 5-1. Sardi ancora in lotta per la salvezza

Nella 36a giornata di Serie A, il Milan batte 5-1 il Cagliari, torna al successo in campionato dopo 4 giornate e blinda il secondo posto. Nel tenebroso silenzio di San Siro , ezna bandiere e striscioni la protesta dei tifosi accompagna il match. l”astensione del tifo è surreale. La prima conckusione e di Florenzi (11′) m Scuffet respinge in tuffo . Ranieri ha preparato la partita sulle ripartenze affidando il compito al veloce Luvumbo ; due accenni dell’attaccante africano al (22′) e dopo due minuti senza alcun esito. Giroud non punge ,il francese soffre la marcatura di Mina , così i ci pensa la coppia Pulisic – Chukwueze : l’americano riesce a mettere in area un cross rasoterra , sulla palla si avventa il nigeriano , Scuffet lo chiude , la palla finisce a Bennecer che spedice in rete. Ranieri costrretto a mdificare l’assetto alla ricerca del pareggio. Il Diavolo regge senza patemi e la prima frazione si chiude con un tiro debole di Prati bloccato a terra da Sportiello.

Nell’intervallo Pioli effettua tre cambi: dentro Leao per l’infortunato Chukwueze e Okafor e Tomori per i deludenti Giroud e Gabbia. L’ingresso del portoghese si rivela devastante e per il Cagliari è notte fonda. L’ex Lille si presenta con una clamorosa traversa, poi regala a Pulisic il gol del 2-0 (59′). I sardi provano a rientrare in partita e ci riescono al 63′, quando Nandez approfitta della dormita di Musah per accorciare le distanze dopo che un minuto prima Sportiello era stato super su Deiola. Ranieri ci crede, ma al 74′ arriva il diagonale vincente di Reijnders. La traversa nega a Shomurodov il 2-3 all’80 e nel finale il Milan dilaga con lo scatenato Leao, che salta Scuffet e segna a porta vuota, e con la doppietta di Pulisic: Mina salva, ma il pallone aveva già varcato la linea di porta.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 5-1

Milan (4-3-3): Sportiello 6; Kalulu 6, Gabbia 5 (1′ st Tomori 6), Thiaw 6, Florenzi 6,5 (23′ st Theo Hernandez 6); Musah 5, Bennacer 7 (39′ st Pobega sv), Reijnders 7; Chukwueze 6 (1′ st Leao 8), Giroud 4,5 (1′ st Okafor 5,5), Pulisic 7,5. A disp.: Nava, Torriani; Calabria, Caldara, Terracciano, Adli, Zeroli, Jovic. All.: Pioli 7

Cagliari (4-4-2): Scuffet 6; Zappa 5,5, Mina 6 (43′ st Wieteska sv), Dossena 5,5 (31′ st Azzi 5), Obert 5; Nandez 6 (30′ st Lapadula 5,5), Sulemana 5,5, Prati 6, Deiola 6 (30′ st Oristanio 5,5); Luvumbo 5, Shomurodov 6 (37′ st Kingstone sv). A disp.: Aresti, Radunovic, Di Pardo, Hatzidiakos, Mancosu, Viola, Pavoletti, Petagna. All.: Ranieri 5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 36′ Bennacer (M), 14′ st e 42′ st Pulisic (M), 18′ st Nandez (C), 29′ st Reijnders

Ammoniti: Bennacer (M), Gabbia (M), Mina (C)