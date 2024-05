SERIE A: Juventus -Salernitana 1-1 a Pierozzi riponde Rabiot

La Juve fermata allo Stadium dalla Salernitana. Nella 36.ma giornata di Serie A la squadra di Allegri non va infatti oltre l’1-1. Bianconeri csprecano il match-point per la qualificazione matematica in Champions League.

nel prino tempo Vlahovic centra la traversa con Fiorillo battuto. la Salernitana passa in vamtaggio al (27′) : cormner di Sambia , Pierossi sul primo palo gira di testa e batte Szczesny.Juve sfortunata nella reazione , Camnbiasso prende la mira , la palla scheggia il montante alla destra di Fiorillo. testa e un sinistro Cambiaso centra il palo. Nella ripresa la Juve reagisce, Allegri lascia negli spoglatoi McKennie , Kean , Kostic entrano Chiesa , Miretti e Yldiz. Più I bianconeri aumentano i giri con azioni in velocità. Allegri richiama in poanchna Vlahovic per Milik. Prima del recupero Miretto calcia di potenza e centra la travera con Fiorillo battuto. In pieno recupero (92′), corner di Chiesa, sponda di Locatelli , sul secondo palo arriva Rabiot che fa 1-1. Sull’ultima azione in contropiede , Basic si dicora il raddoppio .



IL TABELLINO

JUVE-SALERNITANA 1-1

Juve (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (32′ st Yildiz); Cambiaso, McKennie (1′ st Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic (1′ st Iling-Junior); Vlahovic (32′ st Milik), Kean (1′ st Chiesa).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Djalò, Alcaraz, Nicolussi Caviglia. All.: Allegri

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli (45′ st Pasalidis), L. Coulibaly, Basic, Sambia (45′ st Pellegrino); Vignato (20′ st Legowski), Tchaouna; Ikwuemesi (28′ st Kastanos).

A disp.: Costil, Salvati, Ferrari, Sfait, Simy, Weissman. All.: Colantuono

Arbitro: Santoro

Marcatori: 27′ Pierozzi (S), 47′ st Rabiot (J)

Ammoniti: Vlahovic, Rabiot (J); Zanoli, Sambia, Pasalidis, Basic (S)