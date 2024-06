Di Lorenzo: “ora penso alla Nazionale , poi al mio futuro”

Il campionato della scorsa stagione giocato del Napoli , e la mancata qualificazione in Europa , ha coinvolto nelle critiche da parte dei tifosi partenopei , Giovanni Di Lorenzo. le dichiarrazioni a seguito , fatte dal manager del capitano azzurro:

” Di Lo enzo intende lasciare il Napoli” hanno composto un groviglio di si e di no , sul quesito:” Di Lorenzo rimane , o parte? Il calciatore in ritiro in Germania con la Nazionale , pronto a cimentarsi nei prossimi Campionati Europei non da peso a quanto riportato da tanti quotidiani sportivi:” Il mio futuro? Sono serenissimo, sto preparando questo mio secondo europeo che è qualcosa di bello e orgoglioso. La concentrazione è massima su questa competizione, voglio fare bene e raggiungere i migliori risultati possibili per accantonare la stagione mia e del Napoli”. “Del Napoli non ho problemi a parlarne, ho parlato con la società a fine campionato e poi sono venuto subito in Nazionale: sono concentrato sull’Europeo e quello che mi interessa adesso è fare bene qua”, ha aggiunto.