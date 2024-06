Cludio Ranieri vince il Premio l’Altropallone, conferito annualmente per meriti sociali a una personalità dello sport che utilizza la pratica sportiva come veicolo per trasmettere valori di inclusione, educazione, uguaglianza.

“Claudio Ranieri ha vissuto il mondo del calcio da protagonista, una figura che nella sua onestà, trasparenza, semplicità e sincerità è ormai merce rara nel mondo dello sport professionistico”, si legge come motivazione dell’assegnazione del premio nel comunicato de l’Altropallone. È stato poi aggiunto su Ranieri: “Ha rimesso in ordine non solo tante realtà sportive, ma ha saputo soprattutto ‘aggiustare’ molti uomini e lo stesso mondo del calcio, nel quale si è fatto paladino contro ogni forma di discriminazione e razzismo”. La premiazione si terrà a Milano sabato 15 giugno presso il centro sportivo Cameroni, dove verrà consegnato il Premio S-Pace all’associazione ASD Sportinzona per il progetto No League e il Premio l’Altro Pallone a Claudio Ranieri.