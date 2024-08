Coppa Italia: la Samp elimina il Como. il Palermo batte il Parma . Brescia , tris al Venezia, 2-0 del Toro al Cosenza

Continua il 1° turno di Coppa Italia. Brescia-Venezia è finita 3-1, Palermo-Parma 0-1; Sampdoria-Como 5-4 d.c.

Debutto amaro per Eusebio di Francesco sulla panchina del Venezia , lagunari sconfitti 3-1 al ‘Rigamonti ‘ dal Brescia 3-1. I marcatori : (13’) Borrelli.Nella ripresa i padroni di casa, dopo appena 15 secondi, raddoppiano con Olzer, lanciato solo davanti a Joronen. La formazione di Di Francesco non riesce a rendersi pericolosa se non con un colpo di testa di Gytkjaer che finisce comunque a lato,.Alla fine, le Rondinelle la chiudono con Olzer, che rientra sul sinistro e cala il tris con un potente mancino. Inutile, nel finale, il colpo di testa di Idzes, che all’89’ fissa il risultato sul definitivo 3-1. Per il Brescia c’è ora la sfida con il Monza: chi vince affronta il Bologna agli ottavi di finale.

Parma – Palermo 0-1

Il Palermo di Dionisi elimna il Parma . La rete sul finire del primo tempo di Insigne. I rossanero giocheranno il proossimo turno al ‘Maradona’ contro il Napoli

Sampdoria-Como (5-4 d.c.r)

La Sampdoria passa ai sedicesimi, elimina il Como (5-4 il finale) ai rigori e aspetta il Genoa nel derby di fine settembre. I tempi regolamentari si erano chiusi 1-1: entrambi i gol nel primo tempo. Alla rete dell’ex lariano Ioannou (che non esulta) ha risposto poco prima dell’intervallo Cutrone.Da segnalare l’’infortunio al ginocchio sinistro di Varane poco dopo il quarto d’ora del primo tempo, quando in un cambio di direzione improvviso il francese si è fermato e ha chiesto l’intervento dei sanitari, andando poi in panchina con il ghiaccio sull’arto infortunato.

Torino – Cosenza 2-0

Il Torino batte il Cosenza 2-0 e si qualifica ao sedicesimoi di finale Coppa Italia. debuitto positivo di Vanoli sulla panchina granatag. I gol nel primo tempo: 1’ Camporese (Autogol), st 38’ Zapata