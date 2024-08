Olimpiadi Prigi 2024 , cerimonia di chiusura: Tom Cruise testimonial dei prossimi Giochi Los Angeles 2028

Anche le Olimpiadi francesi 2024 sono terminate, Alla cerimonia di chiusura in uno Stade de France gremito di persone . con la presenza in tribuna del Presidente francese e padrone di casa, Emmanuel Macron e la Premiére Dame, Brigitte Macron. La cerimonia si è aperta con ‘Sous le ciel de Paris’, ‘Sotto al cielo di Parigi’, il celebre brano di Edith Piaff, interpretato sotto alla mongolfiera dorata con la fiamma olimpica che brilla da quindici giorni nei Giardini delle Tuileries. Tra le guest star allo Stade de France, anche Tom Cruise, il divo Usa che ha sancito il simbolico passaggio di consegne tra le Olimpiadi di Parigi 2024 e quelle di Los Angeles 2028, come un ponte a cinque cerchi tra Europa e Stati Uniti.

Il Bracciere olimpico

Il nuotatore francese Le’on Marchand ha spento stasera il braciere olimpico, uno dei simboli dei Giochi, nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’anello di 7 metri di diametro ha smesso di scintillare nel momento in cui il 4 volte medaglia d’oro francese ha utilizzato una lanterna per spegnere la fiamma olimpica. Portato ogni notte nei cieli di Parigi da una mongolfiera, il braciere rimarra’ uno dei simboli piu’ popolari delle giornate olimpiche francesi. Sara’ riacceso per i Giochi paralimpici che sono previsti dal 28 agosto all’8 settembre.