Nasce ELBA LEGEND RUN, la nuova gara di Trail Running sui sentieri dell’Isola d’Elba che si correrà il 6 ottobre con partenza/arrivo a Capoliveri.

Un’esperienza unica di corsa e scoperta del territorio, tra storia e natura, sul versante orientale dell’Isola, una delle perle dell’Arcipelago toscano.

Capoliveri, in una posizione centrale ed ottimale rispetto alla conformazione dell’Isola, ospiterà le partenze e gli arrivi di tutte le gare (13, 25 e 60 Km) e gran parte delle attività collaterali, mettendo a disposizione il suo potenziale ricettivo e la sua attitudine all’organizzazione di importanti eventi sportivi, come il Mondiale MTB.

La gara sulla distanza dei 60 km si estenderà su tutto il versante orientale dell’Isola, interessando particolarmente il territorio del Comune di Rio con le spiagge, i paesaggi minerari e la dorsale montuosa che disegna buona parte del tracciato della GTE (Grande Traversata Elbana).

È possibile iscriversi on-line entro il 30 settembre.

Si corre ad inizio ottobre, un periodo ottimale per il clima in cui l’Isola si presenterà ancora con la sua bellissima livrea estiva ma senza la calura e l’afflusso turistico dell’alta stagione.

Quindi temperature ideali per le attività sportive, con sole, spiaggia e mare a fare da cornice perfetta.

La collaborazione con Moby consentirà di offrire una tariffa eccezionale a chi si iscrive e raggiunge l’isola con macchina al seguito e le convenzioni con alberghi e campeggi faranno il resto per agevolare una vacanza breve in coda di stagione e in occasione dell’Elba Legend Run.

Elba Legend Run è una gara, su tre distanze competitive: 13-25-60 Km, che soddisfa sia le esigenze dei semplici appassionati che dei professionisti del Trail running.

Le due distanze minori (13km e 25km) si corrono quasi integralmente sui tracciati della mitica Capoliveri Legend Cup, prova del Mondiale di MTB. Il percorso si snoda sui crinali del monte Calamita, il massiccio che si frappone tra l’abitato di Capoliveri ed il mare aperto, ed offre, oltre ai suggestivi paesaggi “lunari” degli ex siti estrattivi minerari, bellissime ambientazioni naturali e viste mozzafiato.

La gara “lunga” è concepita per essere corsa su un tracciato più tecnico, sicuramente più accattivante per il pubblico, anche internazionale, dei runners esperti. Circa 60 Km che si giocano tra cielo e mare, ovvero tra le dorsali e le creste delle montagne dell’Isola che vengono attraversate e percorse sempre vista mare, ricalcando in parte il tracciato della GTE (Grande Traversata Elbana).

Il percorso, che si snoda prevalentemente all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, interessa il versante orientale dell’Isola unendo i due siti minerari di Capoliveri e di Rio. Oltre alle miniere il percorso offre suggestivi passaggi sul mare e ci porta fino alla conquista del Castello del Volterraio, in un saliscendi che porta il dislivello della gara a 3000m.

Non solo Running: il programma degli eventi collaterali anticiperà le gare e avrà come tema il movimento e la scoperta del territorio con la sua offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica. Comprenderà attività ed esperienze sportive di ogni tipo: come la possibilità di fare escursioni a piedi sui siti minerari, sessioni di yoga e pilates, bike tour sui tracciati della Legend Cup ed altre spettacolari destinazioni, alla scoperta del versante orientale dell’Isola.

Completeranno l’offerta turistico-culturale, Cooking Class, visite ai siti minerari, i due principali dell’isola, a Capoliveri e Rio Marina sono compresi nel percorso, agli altri borghi isolani e alle residenze napoleoniche.

Elba Legend Run segnala anche un’importante collaborazione con Oxfam Italia, Charity partner dell’evento, che offrirà la possibilità di acquistare pettorali solidali per contribuire al sostegno della campagna “Dona acqua, salva una vita”.

L’evento rappresenterà un’occasione, per chi si è iscritto alle gare ma anche per gli accompagnatori, di prolungare il soggiorno, godendosi l’Isola attraverso l’offerta rappresentata dal ricco programma della manifestazione.

Il programma è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione www.elbalegendrun.it

