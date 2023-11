Empoli, Andreazzoli:” ho visto applicazione sul gol”

Noi dobbiamo essere questi, perché io sono questo e la squadra deve prendere dall’allenatore. Se siamo questi allora possiamo infastidire chiunque, quando giochi contro il Napoli devi dare il massimo ma è lo spirito. La squadra è stata sho visto applicazione sul golempre lì con la voglia e la speranza di vincere. Ci sono poi i valori ma non può mancare lo spirito”. Aurelio Andreazzoli commenta con orgoglio a Sky la vittoria del Maradona: “Quando si fanno le analisi alle partite perse si cerca sempre il motivo di cosa non è andato, abbiamo tentato in tutte le maniere quello che abbiamo proposto in sede di presentazione della gara. Ho visto applicazione sul gol, siamo stati premiati perché poi ci vuole anche un po’ di fortuna ma fa parte del gioco. Può essere anche un Napoli in difficoltà in questo momento”.