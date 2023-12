Inter – Real Sociedad , le probabili formazioni

Nessun dubbio per Simone Inzaghi , stasera a San Siro contro il Real Sociedad il tecnuico nerazzurro manderà in campo la migliore formazione possibile, tutto per mantenere la leadeship nel Girone D .

Assente Pavard – il difensore in netto recupero – alla quale si vanno ad aggiungere quelle di Vrij e Dumfries, nel reparto difensivo davanti a Sommer il tecnico nerazzurro sembra orientato a schierare la coppia Darmian-Ciadrado Darmian. Bastoni, ormai pienamente recuperato, riposa: gioca Carlos Augusto al suo posto. In campo Frattesi al posto di Barella e con Sanchez in attacco dal primo ,inuto.

Nella Real Sociedad l’ex romanista Sadiq è in ballottaggio con Zakharyan per il ruolo di riferimento centrale del tridente d’attacco, completato da Kubo e Oyarzabal sugli esterni. Da valutare le condizioni di Zubeldia, uscito acciaccati dal match vinto sul campo del Villarreal. Non ci sarà Brais Mendez: per lui frattura dell’ulna.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Turrientes; Oyarzabal, Zakharyan, Kubo.

Sarà lo svizzero Sandro Schärer a dirigere Inter-Real Sociedad, l fischietto svizzero, assistenti i connazionali Jonas Erni e Bekim Zogaj, con Lionel Tschudi nelle vesti di quarto uomo. Sala VAR affidata a Fedayi San, coadiuvato dal francese Benoit Millot.