Serie A : Cagliari -Sassuolo 2-1. Ancora Pavoletti al 99°

Il Cagliari batte il Sassuolo 2-1 nel match che chiude la quindicesima giornata Serie A.

Succede tutto nei lunghi minuti di recupero: . La formazione di Ranieri, al 93′, è sotto 1-0 , il vantaggio emiliano messo a segno da Erlic al (7′). Il Cagliari è abituato a non mollare mai , anche perchè in panchina c’è un certo Claudio Ranieri , che sprona i suoi ragazzi. Il Sassuolo soffre l’inferiorità nunerica ( 62′ espulso Tressoldi per doppia ammonizione, così il Cagliari ci crede e nel lungo recuipero -non adatto ai denoli di cuore.- Lapadula al 94′ e al 99′ di Pavoletti con una rovesciata ribaltano il risultato. Tre punti che portano i sardi ad abbandonare la zona retrocessione portandosi a quota 13, a -2 dai neroverdi di un’incredulo Dionisi.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6,5; Zappa 5,5, Goldaniga 5,5, Dossena 6, Augello 6 (47′ st Mancosu sv); Sulemana 5,5 (14′ st Luvumbo 6,5), Prati 6,5 (47′ st Petagna sv), Nandez 5,5 (14′ st Pavoletti 7,5); Viola 6,5; Lapadula 7,5Oristanio 5,5 (29′ st Shomurodov 5,5). A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Di Pardo, Deiola, Pereiro, Jankto, Azzi. All.: Ranieri 7

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6, Erlic 6,5, Tressoldi 4,5, Viña 5,5 (28′ st Bajrami 5,5); Henrique 6,5, Racic 5,5 (36′ st Volpato 6); Castillejo 6,5 (20′ st Ferrari 5,5), Thorstvedt 5,5, Laurienté 6,5 (20′ st Pedersen 6); Pinamonti 5,5 (36′ st Mulattieri 5,5): A disp.: Pegolo, Cragno, Lipani, Ceide, Defrel. All.: Dionisi 5,5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 7′ Erlic (S), 49′ st Lapadula (C), 54′ st Pavoletti (C)

Ammoniti: Laurienté (S), Tressoldi (S), Erlic (S), Goldaniga (C), Consigli (S), Thorstvedt (S), Mulattieri (S)

Espulsi: al 17′ Tressoldi (S) per somma di ammonizioni