Gilardino , Genoa:” meritavamo qualcosa in più “

Il Genoa di Alberto Gilardino pareggia 0-0 con il Torino. Il tecnico del Grifone si i prende il punto ed è soddisfatto della prova dellla squadra

“Sono felice per la prova dei ragazzi, l’avevamo preparata in questo modo e le scelte iniziali sono state dettate dall’inserire calciatori con diverse qualità per contrastare le loro palle lunghe e pulire il nostro possesso – ha spiegato il tecnico del Grifone -. Il pareggio è giusto anche se abbiamo calciato più volte in porta, con un 1% in più avremmo potuto vincere”. “Stasera abbiamo chiuso in crescendo, volevamo vincere però è stata una gara divertente per chi l’ha vista da casa o dal campo: più stressante per me che l’ho vissuta dalla panchina – ha aggiunto -. I 22 punti in classifica sono meritati, il campionato è lungo e difficile ma siamo pronti”.