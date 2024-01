Serie A: Napoli-Salernitana 2-1 , zampata di Rrahmani al 96′

Il Napoli torna a sorridere e batte la Saernitana 2-1.

Non è stato facile per gli azzurri di mazzarri uscire dal tunnel con una rimonta tutto cuore dopo essere passato in svantaggio con una magia di Candreva al 29′. Il primo tempo sembra segnato alùùdal vantaggio dei granata , invece in pieno recupero , Simeone anticipia Fazio su colpo di testa di Politano, il diifensore granata tocca il piede dell’attaccante partenopeo , , Marinelli richiamato dal Var concede il calcio di rigore trassormato da Politano.

Nella rirpesa il Napoli prende l’iniziativa e chiude la Salernitana nella propria metà campo , solo con ripartenze sempre contenute dai giocatori azzurri.

Ci prova per due volte Kvara, Ochoa si oppone, anche Cajuste conlcude a fil di palo. L’assedio del campioni d’Italia continua ma, non riescono a sfondare. Ancora Kvara con uno slalom e assist di Zerbin il rito del georfiano è respinto d’intuito da Ochoa. Sembra tutto finito , ma, al 96′ su cross di Denìmme , Ochoa si scontra con Fazio , Rrahamani controlla e spedisce la palla in rete per la gioa dei ifosi partenopei , quasi alla fine di un incubo

IL TABELLINO

NAPOLI-SALERNITANA 2-1

Napoli (4-3-3): Gollini 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 7, Juan Jesus 6, Mario Rui6; Cajuste 6(32′ st Demme 6), Lobotka 6, Gaetano 5.5 (11′ st Raspadori 5.5); Politano6 (21′ st Zerbin 6), Simeone 6, Kvaratskhelia 6,5. A disp.: Isasiak, Contini, Zanoli, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Lindstrom. All.: Mazzarri 6

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Gyomber 6 (38′ st Daniliuc) s.sv. , Lovato 5.5 , Fazio 5; Sambia 5(46′ st Bronn s.v.), Martegani 5.5, Legowski5 (21′ st Pierozzi5.5 ), Bradaric 6; Candreva 6.5 , Tchaouna; Simy (47′ st Ikwuemesi). A disp.: Fiorillo, Costil, Sfait, Botheim, Stewart. All.: F. Inzaghi 5.5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 29′ Candreva (S), 49′ rig. Politano (N), 51′ st Rrahmani (N)

Ammoniti: Cajuste (N), Legowski (S), Bradaric (S), Rrahmani (N), Kvaratskhelia (N)

Espulsi:

Note: Al 46′ ammonito Inzaghi (S) per proteste