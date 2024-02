Calcio, Walter Novellino (allenatore);” lo scudetto andrà sicuramente all’Inter”

DE ROSSI? SENZA TOGLIERE NULLA A MOURINHO, DANIELE HA UNA MARCIA IN PIÙ. FARÀ UNA GRAN CARRIERA”

L’ipoteca dell’Inter sullo scudetto dopo il 2-4 all’Olimpico contro la Roma e il lavoro di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa è al centro dell’intervento di Walter Novellino a ‘Gli Sportivi della Domenica’ su Radio Cusano Campus. “La Roma ha giocato molto ben organizzata. L’Inter è una squadra costruita per far bene: certamente il campionato lo vince lei, ne ha tante di qualità. Mi dispiace per la Roma -ha proseguito l’allenatore – aveva fatto un bellissimo primo tempo, De Rossi sta lavorando molto bene e coinvolgendo tutti. Ma è l’Inter la squadra da battere, credo farebbe una gran figura anche in Champions, è forte e vincerà sicuramente”.

Novellino da un consiglio poi all’attuale allenatore della Roma per migliorare il suo lavoro e restare sulla panchina giallorossa il più a lungo possibile: “Fare quello che sta facendo. La sua esperienza, anche da calciatore, la può trasformare anche come allenatore. Secondo me sta coinvolgendo tutti nel suo progetto, e si vede. Ha tanta esperienza ed è una persona che a me piace, è schietto e mi è piaciuto anche nel dopo partita”. E ha proseguito “farà una grande carriera, ha trasformato i giocatori: senza togliere nulla a Mourinho, per carità, ma quando si è giovani si ha una marcia in più e lui ce l’ha, lo sta dimostrando in queste partite”, ha concluso Walter Novellino.