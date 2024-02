Milano-Sanremo: la classica del ciclismo internazionale partirà da Pavia

La Milano – saremo 2024, per la seconda volta non partirà da Milano ma da pavia. Il percorso, presentato nella mattinata di lunedì 12 febbraio, vedrà come punto di partenza da Pavia che il 16 marzo prossimo vedrà protagonisti gli specialisti delle gare di un giorno. All’ombra della Certosa scatteranno i 288 chilometri che condurranno il gruppo sino in Riviera .

Il via in riva Ticino, percorsi 44 chilometri i corridori si immetteranno nel tradizionale percorso che da 110 anni porta la corsa verso la Liguria passando da Ovada al Passo del Turchino prima di gettarsi verso Arenzano e iniziare a costeggiare il mare lungo la Strada Statale Aurelia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni, la Cipressa (5,6 chilometri al 4.1 %) e il Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento) dove i più impavidi cercheranno di anticipare lo sprint. A quel punto mancheranno due chilometri lungo le strade cittadine prima di lanciarsi verso Sanremo e via Roma dove da qualche anno è fissato l’arrivo.