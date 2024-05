SERIE A: Lucca – Samardzic , l’Udinese batte il Lecce 2-0

Colpo importantissimo dell’Udinese ,che allo stadio di Via del Mare batte il Lecce 2-0. Lucca di testa al 36′ su cross di Pajero poirta in vantaggio i friulani. nella rirpesa il Lecce attacca ,, poche le occasioni create dai giallorossi di Gotti, Okoje interviene in tuffo su staffilata di Pierotti . L’Udinese si sa difendere , Gallo sulla fascia sinistra non trova sbocchi per crossare in area , coì In contropiede l’Udinese chiude il match :, ’88: break a centro campo , Samardzic s’invola verso l’area di rigore , e serve Davis che apre sulla sinistra per il cross di Kamara, ancora Davis di testa , Falcomne respinge e Samardzuic da pochi passi mette in fondo alla rete.Colpo salvezza di Cannavaro a due giornate dal termine , i friulani aggancianoi il Cagliari a quora 33 punti a +1 su Frosinone e Empoli.

iL TABELLINO

LECCE (4-4-1-1) – Falcone 6; Gendrey 6,5 Baschirotto 5, Pongracic 5.5, Gallo 6; Almqvist 5.5 (27′ st Oudin 6), Blin 5.5 (12′ st Berisha 6), Ramadani 6, Dorgu 5 (27′ st Gonzalez 6); Rafia 5.5 (12′ st Pierotti 6); Krstovic 5.5. A disposizione: Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, Esposito, Burnete, Touba, Samek.

UDINESE (3-4-2-1) – Okoye 6; Perez 6, Bijol 6.5, Kristensen 6; Ehizibue 6 (30′ st Ebosele 6), Payero 6.5, Walace 6 (47′ st Joao Ferreira sv), Kamara 6; Samardzic 6.5 (47′ st Oier Zarraga sv), Success 6 (22′ st Pereyra 6); Lucca 6.5 (22′ st Davis 6,5). A disposizione: Mosca, Padelli, Abankwah, Tikvic, Brenner, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pejicic. All. Cannavaro.

Arbitro: Massa.

Marcatori: 36′ Lucca (U), 39′ st Samardzic (U).

Ammoniti: Blin (L), Dorgu (L), Payero (U).