Ciro Immobile saluta la Lazio e vola in Turchia. Il Besiktas annuncia l’attaccante

La notizia arriva direttamente dal club turco che, attraverso il proprio sito, ha comunicato l’arrivo dell’attaccante 12 luglio 2024

Il Besiktas, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Ciro Immobile che giocherà in Turchia nella prossima stagione. L’ex attaccante della Nazionale, attraverso i canali social della Lazio, ha avuto parole molto dolci nei confronti del suo ex club: “Sono circondato da tante emozioni, non è stato facile prendere questa decisione. Ho parlato col presidente e la società e la mia decisione è stata accettata. In tutte le cose c’è un inizio e una fine. Questa è la fine di una bellissima avventura. Non posso far altro che ringraziare tutti, ma l’abbraccio più grande va a tutti i tifosi. Mi hanno fatto sentire a casa mia”.

Immobile ha poi aggiunto: “Ora è giusto fare un’esperienza nuova, resteremo (con la famiglia ndr) legati a vita a questa maglia, a questa società a questa gente. Ho visto i nuovi super carichi, quando c’è una rivoluzione del genere serve l’affetto della gente. Baroni ha accettato ciò che ho deciso con la mia famiglia. Avete da affrontare una stagione importante. Farò il tifo per voi”.