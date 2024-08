Cajuste rientra a Napoli, saltatato il trasferimento con il Brentford

Jens Cajuste, che aveva già lasciato Napoli e sostenuto le visite mediche con il Brentford, ritornera in Italia. Come riporta Sky Sport, dopo lo scambio di documenti tra i due club sarebbe emerso un intoppo importante che ha bloccato la trattativa e nelle prossime ore lo svedese e i suoi agenti prenderanno un aereo per tornare a Napoli. La trattativa arenata tra gli azzurri e il Brentford comunque non bloccherà l’arrivo di Marco Brescianini in azzurro: il centrocampista ormai quasi ex Frosinone svolgerà le visite mediche con i partenopei in mattinata a Villa Stuart e poi se tutto andrà bene firmerà il suo contratto con la società di De Laurentiis.