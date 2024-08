Gasperini :” Koopmeiners è vittima di circostanze che riguardano il calciomercato”

E’ un Gian Piero Gasperini senza peli sulla lingua , il tecnico ha parlato a Sky della sfida europea di domani contro il Real Madrid , soffermamdosi però anche su Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese non convocato in quanto al centro di una trattativa di mercato con la Juventus.

“Dispiace, ha sottolineato Gasperini , Koopmeiners so trova coinvolto in una situazione assurda , privato della possibilità di giocare una finale così importante. Dispiace , lui è vittima di una situazione assurda. Peccato non averlo convinto a restare fuori da certe beghe di mercato, purtroppo è stato fortemente condizionato, ma lui rimane un ragazzo sano e siamo legati a lui perché ci ha aiutato ad arrivare fino a qua”.

Sul fatto che Koopmeiners possa essere recuperato dopo questa situazione, Gasperini risponde così: “Questo è un argomento che riguarda la società, per quello che posso dire io ripeto: lo vedo una vittima che non sia qua con noi, il mio rammarico è ancora più grande perché era a orologeria questa cosa. Io l’avevo anche avvisato, non sono riuscito a convincerlo, è stato fatto un qualcosa per danneggiare il più possibile l’Atalanta e di questo mi dispiace, ma lui rimane un ragazzo giovane che è stato fortemente condizionato da questa scelta, è un ragazzo sano e recuperabile. Poi quello che succederà nei prossimi 15 giorni faccio fatica a saperlo”.

foto Antonio Fraioli