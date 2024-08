Inzaghi , Inter : “sono molto soddisfatto del la lavoro fatto sin qui”

L’Inter campione d’Itlia , pronta all’sordio in campionato , sabato contro il Genoa:” siamo pronti e maturi per provare a ripetere il campionato della scorsa stagione ” così il tecnico nerazzurro ai microfoni Sky Sport.

“Il nostro impegno – ha dichiarato a Sky – dovrà essere ancora maggiore. Per Inzaghi “la rosa dà certezze, i nuovi arrivi sono importanti, Zielinski è un giocatore di grandissima tecnica, lo abbiamo voluto: ci darà una grandissima mano, se non per sabato già alla prossima. Stiamo vedendo, è già tornato in campo. Taremi ha esperienza internazionale, ha tantissimi gol: è un ragazzo che si è inserito molto bene. Martinez è un ottimo portiere che ha tanta voglia di imparare: ha un grande portiere vicino come Sommer, ci darà grandi soddisfazioni , la dirigenza è pronta a intervenire per cogliere le opportunità di mercato: “Abbiamo una mancanza in difesa visto l’infortunio di Buchanan: stiamo parlando con la società, ho dirigenti forti alle spalle”.