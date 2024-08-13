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Serie B 1^ giornata , gli arbitri

byRedazione
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Parte il campionato Derie B , cco le designazioni arbitralo per la 1^ giornata n in programma domenica 18 agosto.

BRESCIA – PALERMO     Venerdì 16/08 h. 20.30

AURELIANO

TOLFO – LAUDATO

IV:      RENZI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:        VOLPI 

BARI – JUVE STABIA    Sabato 17/08 h. 20.30

COLLU

CECCON – MONACO

IV:      GIGLIOTTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       LONGO S.

PISA – SPEZIA    Sabato 17/08 h. 20.30

MANGANIELLO

FONTEMURATO – DI GIACINTO

IV:       MACCARINI

VAR:      GHERSINI

AVAR:       MINELLI

SALERNITANA – CITTADELLA    Sabato 17/08 h. 20.30

FOURNEAU

CIPRIANI – GIUGGIOLI

IV:     BARATTA

VAR:     BARONI

AVAR:     PAGANESSI

SUDTIROL – MODENA    Sabato 17/08 h. 20.30

PERRI

RASPOLLINI – CEOLIN

IV:      BOZZETTO

VAR:     GUALTIERI

AVAR:     GARIGLIO

CATANZARO – SASSUOLO      h. 20.30

PICCININI (foto)

MARGANI – CAPALDO

IV:     VERGARO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      MUTO

CESENA – CARRARESE    h. 20.30

PRONTERA

D’ASCANIO – EMMANUELE

IV:     URSINI

VAR:     PEZZUTO (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)

COSENZA – CREMONESE    h. 20.30

BONACINA

YOSHIKAWA – CORTESE

IV:     DI REDA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

FROSINONE – SAMPDORIA    h. 20.30

ABISSO

ROCCA – BARONE

IV:      DI FRANCESCO

VAR:      NASCA

AVAR:       DI VUOLO

REGGIANA – MANTOVA    h. 20.30

ARENA

LOMBARDO – MASSARA

IV:     BURLANDO

VAR:      MIELE

AVAR:       DI BELLO.

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