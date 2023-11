Inter – Frosinone 2-0. Eurogol di Di Marco poi Calhanoglu

Nell’ultimo posticipo della 12a giornata di Serie A, l’Inter batte 2-0 il Frosinone

I nerazzurri hanno trovato un buon Frosinone ben messo in campo da Di Francesco.

La prima occasione al 10′: corner di Calhanoglu, Acerbi di testa sul secondo palo per Thuram il francese arriva in ritardo . Ancota Thuram in vista il francese impegna Turati con un tiro-cross che il portiere del Frosinone mette in angolo.

Al 19′ ci prova Lautaro Martinez su sponda di Barella , il destro alato oltre la traversa da Turatu.

Al 35′ ilFrosinone perde Mazzitelli costretto ad uscire per un problema al polpaccio sinistro: al suo posto l’ex Milan Brescianini.

L’Inter continua a spingere ma non trova mai la giocata vincente, fino al minuto 43′ quando Dimarco riceve da Calhanoglu largo a sinistra, passa la metà campo, vede Turati leggermente fuori dai pali e con una fantastica palombella segna da oltre 50 metri ,

A inizio ripresa , l’Inter raddoppia su calcio di rigore trasformato da Calhanoglu , il fallo di Monterisi su Thuram.

Di Francesco inserisce Cheddira e Ibrahimovic. Il Frosinone ha voglia di rifarsi e non molla. Cheddira centra la base del palo con un diagonale di destro, mentre il giovane ex Bayern impegna Sommer che si salva in angolo (73′).

L’Inter risponde con un paio di occasioni: Barella colpisce l’esterno della rete sull’ennesimo cross al bacio di Dimarco, mentre Lautaro in pieno recupero non approfitta del regalo di Okoli e calcia male di sinistro.

IL TABELLINO

INTER-FROSINONE 2-0

Inter (3-5-2): Sommer ; Darmian , Acerbi , Bastoni; Dumfries (16′ st De Vrij ), Barella , Calhanoglu (36′ st Sensi ), Mkhitaryan (24′ st Frattesi ), Dimarco (36′ st Carlos Augusto ); Thuram (25′ st Arnautovic ), Lautaro Martinez 6. A disp.: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Agoume, Stabile, Sanchez. All.: Inzaghi

Frosinone (3-4-2-1): Turati ; Monterisi , Okoli , Marchizza ; Lirola (10′ st Ibrahimovic ), Barrenechea (37′ st Caso ), Mazzitelli (35′ Brescianini ), Oyono ; Soulé , Reinier (37′ st Kaio Jorge ); Cuni (10′ st Cheddira ). A disp.: Frattali, Cerofolini, S. Romagnoli, Baez, Lulic, Gelli, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Lusuardi. All.: Di Francesco

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 43′ Dimarco (I), 3′ st rig. Calhanoglu (I)

Ammoniti: Brescianini (F)