Nitto Atp Finals: Djokovic batte Rune in tre set. Il serbo sfiderà Sinner

Debutto sofferto ma vincente per Novak Djokovic alle Atp Finals 2023: a Torino, il serbo vince in tre set contro Holger Rune dopo un match durato tre ore e quattro minuti di gioco. I primi due si decidono al tie-break: 7-6(4) per Nole, 7-6(1) per il danese. L’ultimo e decisivo parziale lo vince per 6-3 il numero uno al Mondo, che ora sfiderà Jannik Sinner per la vetta del Gruppo Verde. Lo scandinavo, invece, se la vedrà con Stefanos Tsitsipas.