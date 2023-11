Qualificazioni Euro 2024: Kosovo – Israele 1-0

Kosovo ha battuto per 1-0 Israele nel recupero della partita valida per la 8/a giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Il gol di Rashica al 41′. La partita era stata rinviata dopo l’attacco di Hamas contro Israele. Ospiti in dieci per il rosso a Revivo. Nella classifica del girone I, le due squadre restano in corsa per la qualificazione visto che il secondo posto della Svizzera e’ distante solo due punti.