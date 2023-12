Champions League: Napoli-Sporting Braga 2-0

Il Napoli si sblocca davati al suo pubblico , batte lo Sporting 2-0 e si qualifica agli ottavi Champions League.

Il vantaggio azzurro arriva al (9′) su autorete di Saatci (9′) , l’azione parte da un cross rasoterra di Politano , toccato dal difebsore portoghese. Al( (33) Osimhen , sfrutta bene unabgrande discesa di Natan , il servizio per il -neo pallone d’oro africano – la conclusione rocambolsca termina alle spalle di Matheus. Si chiude così il primo tempo, e in avvio di ripresa il Napoli sfiora subito il tris con Politano: bravo Matheus a deviare in corner. A questo punto i campioni d’Italia in carica possono gestirsi, per poi riaccelerare a metà ripresa, sfiorando il tris con Anguissa e Kvaratskhelia: prosegue il difficile rapporto del georgiano col gol, con un’altra occasione sprecata calciando addosso al portiere nell’uno-contro-uno. Si risveglia solo nel finale il Braga, che colpisce il palo con Ricardo Horta e abbozza un forcing finale per la rete della bandiera. Un gol che non arriva, col Napoli che vince 2-0 ed è secondo nel gruppo C con dieci punti, volando agli ottavi col Real Madrid. Il Braga invece disputerà i playoff di Europa League.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3) – Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6 (25′ st Østigård 6), Natan 6.5; Anguissa 6.5, Lobotka 6 (25′ st Gaetano), Zielinski 6.5 (15′ st Cajuste 6); Politano 7 (15′ st Elmas 6), Osimhen 6.5 (25′ st Raspadori 6), Kvaratskhelia 5.5. All. Mazzarri. A disposizione: Contini, Gollini, Simeone, Zerbin, Lindstrøm, Zanoli, Gollini.

SPORTING BRAGA (4-3-3) – Matheus 6.5; Victor Gomez 6 (36′ st Mendes sv), Serdar Saatçı 5, Fonte 5.5, Borja 5.5; João Moutinho 5.5 (36′ st Andrè Horta sv), Zalazar 6 (23′ st Al Musrati 6), Ricardo Horta 6.5 (43′ st Rony Lopes sv); Bruma 6, Banza 5.5, Pizzi 5 (1′ st Abel Ruiz 6). All. Artur Jorge. A disposizione: Tiago Sá, Horníček, Roger Fernandes, Paulo Oliveira, Carvalho, Marin, André Castro.

Arbitro: Vincic (Slo).

Marcatori: 9′ aut. Serdar Saatçı (N), 33′ Osimhen (N).

Ammoniti: Banza (B), Mendes (B).