Champions League New Castle – Milan: le probabili formazioni

Ultima spiaggia per il Milan contro il Newcastle. I Rossoneri si giocheranno la qualificazione agli ottavi di Champions: La squara di Pioli deve vincere e sperare il PSG non vinca contro il Borussia Dortmund.

Il Milan si gioca tutto questa sera contro il Newcastle nell’ultima della partita della fase a gironi della Champions League: i rossoneri – terzi in classifica a 5 punti insieme al Newcastle – devono vincere contro gli inglesi al St. James Park e sperare che il Borussia Dortmund (già qualificato agli ottavi) , batta il PSG per accedere agli ottavi di finale.

Ad arbitrare la partita sarà l’espertissimo olandese Danny Mekkelie, fischietto olandese classe 1983, internazionale dal 2011.

L’arbitro neerlandese sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, con Allard Lindhout da quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Rob Dieperink, mentre l’AVAR sarà Clay Ruperti.

La situazione Gruppo F



Qualificate: Borussia Dortmund

Primo posto: se lo contendono Borussia Dortmund (10 punti) e Paris Saint Germain (7). Satsera la sfida in Germania e solo vincendo la squadra di Luis Enrique potrà scavalcare in classifica i tedeschi.

Secondo posto: tutte le squadre sono ancora in corsa. Il Milan (5 punti) per ottenerlo dovrà vincere in casa del Newcastle (5) e sperare che il Borussia vinca con il PSG. A sua volta il Newcastle può qualificarsi superando in classifica il PSG se batterà il Milan e i parigini non vinceranno a Dortmund.

Terzo posto: una tra PSG (che se non dovesse qualificarsi agli ottavi sarà aritmeticamente in Europa League, Newcastle e Milan. I rossoneri, però, devono assolutamente vincere in Inghilterra.

Le probabili formazioni di New Castle – Milan

NEWCASTLE (4-3-3): Karius; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Pioli