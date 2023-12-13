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Serie B , le designazioni 17^ giornata

byRedazione
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( www.aia,.it) – Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 16 dicembre.

SPEZIA – BARI    Venerdì 15/12 h. 20.30

PRONTERA

BACCINI – CEOLIN

IV:      MUCERA

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:        SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

BRESCIA – COMO    h. 14.00

DOVERI

RICCI – BELSANTI

IV:      RINALDI

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:       CHIFFI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

FERALPISALO’ –CREMONESE      h. 14.00

MONALDI

PALERMO – CORTESE

IV:       ZANOTTI

VAR:      MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:       PATERNA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

MODENA – CITTADELLA    h. 14.00

DI MARCO

TRINCHIERI – BITONTI

IV:     PACELLA

VAR:     LA PENNA

AVAR:     RUTELLA

REGGIANA – SAMPDORIA    h. 14.00

FOURNEAU

POLITI – VOTTA

IV:      RAMONDINO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     LONGO S.

VENEZIA – SUDTIROL    h. 14.00

TREMOLADA

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV:     MAROTTA

VAR:     SERRA

AVAR:      PAGANESSI

ASCOLI – CATANZARO    h. 16.15

SANTORO

PRENNA – MASTRODONATO

IV:     MIRABELLA

VAR:     MIELE

AVAR:     FABBRI

COSENZA – PARMA    h. 16.15

BARONI

CECCONI – BARONE

IV:     GEMELLI

VAR:      PICCININI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

PALERMO – PISA      h. 16.15

COLLU

NIEDDA – ARACE

IV:       COLANINNO

VAR:      DIONISI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:      MUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

LECCO – TERNANA    Domenica 17/12 h. 16.15

MINELLI

VALERIANI – SEVERINO

IV:     GASPEROTTI

VAR:     ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

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