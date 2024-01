Basket Serie A: la Dolomiti cede alla Vanoli 99-80

Nell’anticipo del sedicesimo turno di Serie A di basket cade Trento, sconfitta per 99-80 sul campo di Cremona. La Vanoli domina nei primi tre periodi, trascinata da Lacey, Denegri e Pecchia. Non bastano le grandi prestazioni Ellis e Alviti alla Dolomiti, che si sveglia solamente nell’ultimo quarto e non riesce nell’impresa della rimonta. Ottava vittoria per stagionale per la squadra di Cavina, settimo ko per quella di Galbiati.

VANOLI CREMONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 99-80

TABELLINO

Vanoli Cremona-Dolomiti Energia Trentino 99-80

Parziali: 26-21, 53-37, 76-58.

Vanoli Cremona: Adrian 5 (0/1, 1/3, 2/2 tl), Pecchia 14 (5/6, 0/1, 4/8 tl), Denegri 16 (3/5, 2/5, 4/4 tl), Lacey 13 (2/4, 3/3), Golden 18 (8/10, 2/3 tl); Zegarowski 9 (0/2, 2/4, 3/3 tl), Piccoli 8 (1/2, 2/4), McCullough 9 (3/3, 1/2), Zanotti 7 (2/4, 1/1), Eboua (0/1, 0/1). All.: Cavina.

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 19 (2/3, 4/7, 3/6 tl), Stephens, Baldwin 10 (3/6, 0/6, 4/7 tl), Biligha 7 (3/5, 1/2 tl), Grazulis 9 (3/8, 1/5); Alviti 16 (3/5, 2/5, 4/4 tl), Niang, Conti, Forray 8 (0/3, 2/4, 2/2 tl), Cooke 4 (2/6), Udom 7 (2/3, 1/2). N.e.: Hubb. All.: Galbiati.