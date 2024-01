Europei Pallanuoto: Italia femminile sconfitta dalla Grecia. Azzurre quarte

La Grecia ha battuto l’Italia per 7-6 nella finale per il terzo e quarto posto del torneo femminile degli Europei di pallanuoto a Eindhoven. Per il Setterosa del ct Carlo Silipo la non presenza sul podio continentale significa anche aver mancato l’occasione di ottenere il ‘pass’ per i Giochi di Parigi. Ora per le azzurre ci sarà un’ultima occasione, ai Mondiali di Doha del mese prossimo quando oltre alle medaglie verranno assegnati gli ultimi due posti per il torneo olimpico di quest’anno. L’Italia della pallanuoto femminile ha già fallito la qualificazione per Tokyo 2020, dopo che aveva conquistato l’argento a Rio 2016.