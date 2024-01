Serie A: Fiorentina-Udinese 2-2,. Nzola su rigore salva la Viola

Fiorentina -Udinese finisce 2-2 risultato che la Viola deve incassare nella 20^ giornata Serie A. Al Franchi il primo tempo è tutto di marca friulana: Lovric (10′) sblocca il match in contropiede, poi Terracciano è costretto ad intervenire per non capitolare su Lucca, Pereyra e Samardzic. Nella ripresa Beltran (56′) pareggia di testa su assist di Faraoni, poi Thauvin (73′)riporta avanti i bianconeri di destro e nel finale Nzola (87′) rimette tutto in equilibrio trasformando un calcio di rigore concesso per mani in area di Ferreiera su conclusione di Beltran. Nel finale grande occasione per la Fiorentina : Bonaventura calcia dal limite e centra la base del palo.





IL TABELLINO

FIORENTINA-UDINESE 2-2

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 5 (1′ st Faraoni 6), Martinez Quarta 6,5, Ranieri 5,5 (43′ st Milenkovic sv), Biraghi 6; Duncan 5 (1′ st Arthur 6), Mandragora 5,5; Ikoné 5 (43′ st Barak sv), Bonaventura 5,5, Brekalo 5 (31′ st Nzola 6,5); Beltran 6,5

A disp.: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Mina, Parisi, M.Lopez, Infantino, Comuzzo, Amatucci, Sottil. All.: Italiano 5,5

Udinese (3-5-1-1): Okoye 5,5; Ferreira 5,5, Perez 7, Kristensen 6,5; Ebosele 6 (13′ st Ehizibue 6), Lovric 7,5, Walace 6, Samardzic 6,5 (13′ st Thauvin 7), Kamara 6 (50′ st Tikvic sv); Pereyra 6,5; Lucca 7 (13′ st Success 6).

A disp.: Silvestri, Padelli, Masina, Kabasele, Gianetti, Zemura, Zarraga, Camara, Payero, Davis, Brenner. All.: Cioffi 6,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 10′ Lovric (U), 11′ st Beltran (F), 28′ Thauvin (U), 42′ st rig. Nzola (F)

Ammoniti: Ranieri (F); Kamara (U)