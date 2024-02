Champions League: Paris Saint Germain-Real Sociedad 2-0

Al Parco dei Principi il Paris Saint Germain supera 2-0 il Real Sociedad , andata ottavi di finale Champions League.

I parigini nel l primo tempo rischiano di andare sotto , la traversa dice di no a Merino, Nella ripresa i padroni di casa aumentano l’intensità e poco prima dei 60 minuti digioco riescono a apssare in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Marquinhos fa da torre alzando il pallone sul secondo palo, dove arriva puntuale la zampata di Mbappé, per l’1-0.

Il real Sociedad si disunisce per cercare il pari, così al 70’ il Paris chiude di fatto l’incontro : Fabian Ruiz allarga sulla sinistra per Barcola, che parte a gran velocità, salta secco un difensore e insacca alle spalle di Remiro . Nel finale la squadra di Luis Enrique controlla il match senza nulla rischiare. Nel match di riitorno servità un miracolo al Real Sociedad per qualificarsi ai quarti Champions League.