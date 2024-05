Giro d’Italia , decima tappa. A Bocca di Selva prima vittoria di Pareit-Peintre

Valentin Paret-Peintre , ha vinto la decima tappa per distacco del 107° Giro d’Italia , Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 Km, arrivo in quaota a 1,392. Il 23/enne francese ha staccatp a due chilometri dal traguardo Romain Bardet ed è andato a rirpendere e superato lo sloveno Jan Tratkik andato in fuga a 30 chilonetri dal traguardo. All’arrivo Bardet si è classificato secondo a 30” , terzo Tratnik a 1,01”.Paret Peintre, 23 anni, che corre per la francese Deacthlon-Ag2R per lui è la prima vittoria da professionista Il gruppetto della maglia rosa Pogacar arriva a 3’14”, regolato dall’australiano O’Connor su Martinez, Thomas e Pogacar; Tiberi cede 3”. In classifica, lo sloveno Pogacar guida con 2’40” sul colombiano Martinez, 2’58” sul gallese Thomas, 3’39” sull’australiano O’Connor, 4’15” su Uijtdebroeks e 4’27” su Tiberi; Bardet recupera circa tre minuti su Pogacar e adesso è settimo a 4’57”.

L’ordine d’arrivo della 10^ tappa

1) PARET-PEINTRE Valentin (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 3h43’50”

2) BARDET Romain (Team dsm-firmenich PostNL) +30″

3) TRATNIK Jan (Team Visma | Lease a Bike) +1′

4) BAGIOLI Andrea (Lidl – Trek) +1’17”

5) PARET-PEINTRE Aurélien (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +1’24”

6) GESCHKE Simon (Cofidis) s.t.

7) ZANA Filippo (Team Jayco AlUla) s.t.

8) POZZOVIVO Domenico (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) s.t.

9) CONCI Nicola (Alpecin – Deceuninck) +1’41”

10) CHAVES Esteban (EF Education – EasyPost) 1’56”

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE

1) POGACAR Tadej (UAE Team Emirates) 36h48’08”

2) MARTÍNEZ Daniel (BORA-Hansgrohe) +2’40”

3) THOMAS Geraint (Ineos Grenadiers) +2’58”

4) O’CONNOR Ben (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +3’39”

5) UIJTDEBROEKS Cian (Team Visma-Lease a Bike) +4’15”

6) TIBERI Antonio (Bahrain Victorious) +4’27”

7) BARDET Romain (Team dsm-firmenich Post) +4’57”

8) FORTUNATO Lorenzo (Astana Team) +5’19”

9) ZANA Filippo (Team Jayco AlUla) +5’23

10) RUBIO Einer (Movistar Team) +5’28”

9) ARENSMAN Thymen (Ineos Grenadiers) +5’30”

10) HIRT Jan (Soudal Quick-Step) +5’53”

Domani undicesima frazione, Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, km 207, per velocisti.