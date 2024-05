Internazionali d’Italia. Eliminato Rune . A fatica avanza Medvedev

Gli Internazionali d’Italia di tennis edizione 2024 , saranno ricordati per i tanti big eliminati. Al terzo turno anche Holger Rune, salta il Foro Italico sconfitto in rimonta 2-1 per mano di Sebastian Baez con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Avanza, non senza difficoltà, Daniil Medvedev, che riesce a superare il serbo Hamad Medjedovic sempre per 2-1 in due ore e cinquantatré minuti, con il punteggio di 7-6(5), 2-6, 7-5. Il numero quattro del Ranking ATP incontrerà lo statunitense Paul.