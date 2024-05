SERIE A: Nico e Arthur rispondonoa Djuric. Fiorentina-Monza 2-1

La 36a giornata della Serie A si chiude con il successo della Fiorentina, in rimonata contro il Monza Prima occasione per i vola sprecata da Nico Gonzales. Gli osptoi passato in vantaggio al (9′) con Djuric: Dany Mota pesca in area il bosniano che di testa manda la palla alle spalle di Terracciano, La Fiorentina si scupote e po un leggero predominio dei brianozoli si rende pricolosa con Castrovilli, l’iccasione segue con la rete del pareggio al (37′): cross di baral e l’argentino appoggia di testa in fondo alla rete. Prima del riposo ancora Gonzales e Matoinez Quarta sfiorano il vanatggio.

Nella ripresa Palladino sostituisce il Monza effettua cambi difensivi e la Fiorentina comanda completamente il gioco, sfiorando la rete con Mandragora. I viola meriterebbero il vantaggio e lo ottengono al 79′, con una sontuosa azione personale di Arthur: l’ex Juve e Barça si invola e colpisce con un perfetto rasoterra, che non lascia scampo a Di Gregorio. Non segnava da tre anni, dopo l’unica rete coi bianconeri in Serie A, e il suo gol ha un’importanza capitale. Il Monza non si rende infatti più pericoloso e perde 2-1, restando in 12a posizione con 45 punti, mentre la Fiorentina entra tra le migliori otto: i viola scavalcano il Napoli (51) e salgono a 53 punti, concedendosi un match point europeo nel prossimo turno. Sconfiggendo i ragazzi di Calzona, la qualificazione in Europa sarebbe sicura ancor prima della finale di Conference contro l’Olympiacos che, in caso di vittoria, consegnerebbe ai toscani l’accesso all’Europa League.

LA PARTITA

Esulta in rimonta la Fiorentina, che ottiene una grande vittoria al Franchi: i viola sconfiggono 2-1 il Monza e salgono all’ottavo posto, che garantirebbe l’accesso alla Conference. Settimana prossima, contro il Napoli, Italiano e i suoi potrebbero tagliare fuori gli ex campioni d’Italia dalle coppe. Inizia subito male la gara per i viola che, dopo aver avuto una chance con Nico Gonzalez, passano in svantaggio: Dany Mota pesca Djuric col traversone, il bosniaco incorna ed è 1-0. Da qui in poi il Monza si affida alle ripartenze e consegna il pallino del gioco alla Fiorentina, che inizia a rendersi pericolosa solo dopo la mezz’ora: il primo squillo è di Castrovilli, e al 32′ ecco il pari. Lo firma Nico Gonzalez, che appoggia in rete di testa sfruttando il traversone di Barak e sigla l’1-1. L’argentino sfiora anche il vantaggio, mentre Martinez Quarta spreca nel recupero.

LE PAGELLE

IL TABELLINO

FIORENTINA-MONZA 2-1

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano 6; Kayode 6 (35′ st Faraoni sv), Martinez Quarta 6.5, Milenkovic 6, Parisi 6 (35′ st Biraghi sv); Arthur 6.5 (35′ st Duncan sv), Mandragora 6.5; Nico Gonzalez 7, Barak 6.5, Castrovilli 6 (28′ st Beltran 6); Nzola 5.5 (17′ st Kouamé 6).

A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodò, Bonaventura, Lopez, Ranieri, Infantino, Comuzzo. All. Italiano.

MONZA (4-2-3-1) – Di Gregorio 6; Birindelli 5.5 (19′ st Pereira 5.5), Izzo 5.5, Pablo Marì 6 (28′ st D’Ambrosio 6), Kyriakopoulos 5 (1′ st Caldirola 6); Bondo 6.5, Pessina 6; Colpani 5 (37′ st V. Carboni), Mota 6.5 (19′ st Akpa-Akpro 6), Zerbin 5.5; Djuric 6.5.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Gagliardini, Colombo, Caprari, Ferraris, Vignato. All. Palladino.

Arbitro: Zufferli.

Marcatori: 9′ Djuric (M), 32′ Nico Gonzalez (F), 34′ st Arthur (F).

Ammoniti: Parisi (F), Bondo (M).