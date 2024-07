Wimbledon : Alcaraz vince Wibledon , battuto Djokovic

Carlos Alcaraz, è ancora una volta il re di Wimbledon e trionfa in finale contro Novak Djokovic per 3-0 con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in due ore e trenta minuti di gioco. Il serbo non riesce praticamente mai ad entrare in partita, trovando soltanto un break nel quinto set e subendone cinque per mano del Campione. Alcaraz vince Wimbledon per il secondo anno di fila, nonché suo quarto Slam in carriera.