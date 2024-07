Wimbledon Krejcicova infrange il sogno di Jasmine Paolini

Jasmine Paolini sconfitta nella finale femminile Wimbledon.La tennista azzurra ha perso in tre set (6-2, 2-6, 6-4) la battaglia contro la ceca Barbora Krejcikova, che sull’erba londinese ha conquistato il suo secondo Slam in carriera dopo il Roland Garros del 2021. Per Paolini, che da lunedì sarà numero 5 del ranking WTA, un’altra finale amara dopo quella dell’Open di Francia.

Il match sul Centrale è stato una vera e propria montagna russa di emozioni: Jasmine è partita molto contratta e ha di fatto regalato il primo set all’avversaria, poi però ha tirato fuori il carattere, ha innalzato notevolmente il livello del suo tennis e ha conquistato il secondo con lo stesso punteggio. Il terzo è stato dominato dall’equilibrio, ma anche dalla stanchezza: ben quattro turni di servizio si sono chiusi lasciando l’avversaria a zero (due per parte), prima del break decisivo di Krejcikova sul 4-3. Nell’ultimo game la 28enne toscana ha dato tutto quello che aveva, trascinandolo ai vantaggi, annullando due match point e assaporando in un paio di occasioni la possibilità di strappare il break sul 5-5, ma alla fine è stata costretta ad alzare bandiera bianca.