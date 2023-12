Chianciano Terme si prepara per l’edizione 2023 dei Campionati Italiani Assoluti di Pugilato Maschili & Femminili

i

Con i Big Champ Stecca, Mouhiidine e Sorrentino le presentazioni ufficiali delle Finali il 14/12 alla Sala del Consiglio

Roma, 13 Dicembre 2023 – L’edizione 2023 dei Campionati Italiani Elite Maschili e Femminili, indetta e programmata dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata dall’ASD Carrarese E. Bertola e dall’ASD Boxing Club Siena, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana, con il patrocinio e il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Chianciano Terme, è in corso di svolgimento presso il PalaSport di Chianciano Terme (SI).

Un appuntamento prestigioso e atteso a cui hanno preso parte 264 atleti, di cui 170 uomini e 94 donne, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, che si stanno sfidando per conquistare il podio più alto e crescere a livello internazionale fino al sogno olimpico. Obiettivo principale della kermesse è la ricerca del talento per l’analisi del tessuto nazionale nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Una vetrina fondamentale, dunque, per i più quotati giovani pugili che, nella 101^ edizione dei Campionati Maschili e 22^ edizione dei Campionati Femminili, avranno l’opportunità di diventare Campioni d’Italia e quindi mettere al collo l’ambita medaglia oltre che vestire la maglia tricolore di categoria, sotto gli occhi attenti e selettivi dei Tecnici delle Nazionali Azzurre.

I Campionati italiani di Chianciano Terme 2023, a chiusura dell’anno pre-olimpico, fanno parte del progetto “Boxing Experience”, ossia sono una tappa di avvicinamento al Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica che avrà luogo in Italia dal 4 all’11 marzo 2024 presso l’E-Work Arena di Busto Arsizio e che assegnerà̀ ben 49 pass olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini) in 13 categorie di Peso (7 maschili – 6 femminili), a fronte di circa 500 atleti partecipanti e provenienti da tutto il mondo.

La massima competizione pugilistica italiana a livello nazionale, dopo la fase preliminare (9-13/12) e le Semifinali previste domani (14/12), si concluderà venerdì 15 con lo svolgimento delle Finalissime che avranno una grandissima copertura mediatica; saranno trasmesse in diretta su DAZN a partire dalle 14.00 con la telecronaca a cura del giornalista Giacomo Brunelli e, in differita, a partire dalle h 23.00, il meglio delle Finali, su RaiSport, con telecronaca a cura del giornalista Davide Novelli.

Una settimana di grande boxe condivisa a livello sportivo e valoriale e resa possibile grazie al sostegno e alla preziosa collaborazione dei partner federali Allianz (Gold Sponsor), Koelliker (Exclusive Mobility Partner), Adidas (Official Boxing Equipment Supplier), WhySport (Official Nutritional Supplements Supplier), Uliveto (Official Water Partner) e Osteoplus (Official Medical Partner), oltre agli Event Partner locali.

Le Finali saranno presentate domani, alle h 11, presso la Sala del Consiglio del Comune di Chianciano Terme con le autorità locali, gli organizzatori, il Consiglio Federale e con il Campionissimo Maurizio Stecca e gli Azzurri che hanno già staccato il pass per Parigi 2024 Aziz Abbes Mouhiidine e Giordana Sorrentino.

Distribuzione dell’evento:

1) FASI PRELIMINARI E SEMIFINALI (DAL 9 AL 14/12) LIVE sul CANALE YOUTUBE FPI – FPIOFFICIALCHANNEL

2) FINALISSIME 15/12: DIRETTA DAZN

3) FINALISSIME 15/12: ANCHE IN DIFFERITA H 23.00 SU RAISPORT

4) FINALISSIME 15/12: SUCCESSIVAMENTE CARICATE SU YOUTUBE FPIOFFICIAL CHANNEL.