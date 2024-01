Serie A: Milan-Roma 3-1

Primo gol do Adli in maglia rossonera , poi nella ripresa si scatena iGiroud con gol e assist. i Paredes accorcia per i giallorossi su rigore. Hernadez chiude il match.

Il Milan sorride a San Siro battutoa 3-1 la Roma nella ventesima giornata di Serie A. Tre punti dal forte sapore CVhanpions League e terzo posto in classifica .

Partenza aggressiva della Roma che mette un pò in difficoltà il Milan , ma i rossoneri tengono bene e passano in vantaggio all’11’ con il primo gol in maglia rossonera per Adli: il francese riesce ad avitare un difensore giallorosso e dal limite piazza la palla nell’angolio basso deporta difesa da Svilar. La Roma cerca una reazione ma, Lukaku , spesso è servito male , mente funziona meglio la fascia destra con Celik , in qualche occasione i giallorossi si rendono pericolosi e Maignan deve superarsi propio su una conclusione del difensore romanista. Il vantaggio ha dato più vitore alla giocarìte dei rossoneri, Puklisic il più attivo spreca in due occasioni il raddoppio , con Hernandez che centra la traversa da posizione impossibile e le azioni di Loftus-Cheek che portano scompiglio in area giallorossa.

Nella rirpesa il il gol è maturo , così il Milan raddoppia al (56′): sugli sviluppi di un calcio piazzato rifinito da Adli con la sponda in area di Kjaer , Giroud fa centro .

Il Milan viaggia sul velluto con occasioni per il tris da parte di Loftus-Cheek ancora, poi Gabbia da pochi passi, ma ancora Pulisic e Calabria . Al 67′ il rigore causato dal capitano rossonero su Pellegrini dopo la prima sponda di Lukaku di tutta la partita. Dal dischetto Paredes non ha sbagliato. La Roma ci crede , sul Milan si affacciano i fantasmi scacciati però da yna grande giocata di Giroud all’84’: colpo di tacco che innesca Hernandez in area di rigore: il suo sinistro sotto la traversa con rabbia e potenza fa esplodere San Siro .

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 3-1

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5 ; Calabria 6 , Kjaer 6.5 , Gabbia 6 , Hernandez 7 (44′ st Jimenez s.v.. ); Adli 7,5 (44′ st Zeroli) s.v. , Reijnders 6,5 ; Pulisic 6 (33′ st Musah s.v ), Loftus-Cheek 6,5 , Leao 6(33′ st Okafor) s.v. ; Giroud 7,5. A disp.: Nava, Mirante, Jimenez, Simic, Bartesaghi, Romero, Terracciano, Jovic, Traoré. All.: Pioli. 7

Roma (3-5-2): Svilar 5 ; Kristensen 5 , Mancini 5,5 (1′ st Pellegrini) 6 , Llorente 5 (33′ st Zalewski s.v. ); Celik 6 (33′ st Huijsen s.v. ), Bove 5,5 , Cristante 6 , Paredes 6 , Spinazzola 6; Lukaku 5,5 , El Shaarawy 5,5 (16′ st Belotti s.v. ). A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Pisilli, Joao Costa. All.: Foti.5,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 11′ Adli (M), 11′ st Giroud (M), 24′ st rig. Paredes (R), 39′ st Hernandez (M)

Ammoniti: Kjaer (M); Mancini, Cristante, Huijsen (R)