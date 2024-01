Supercoppa Italiana, gli appuntamenti in Tv

Dal 18 al 22 gennaio , a Riad (Arabia Saudita) va in scena La Supercoppa Italiana. Il trofeo se lo contenderanno il Napoli, la Fiorentina, l’ Inter e la Lazio , tutte le partite si potranno vedere in diretta su Italia 1 e Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity in modalità gratuita. Sarà un’edizione storica, quella della Supercoppa Italiana 2024. Per la prima volta, seguendo lo stile spagnolo, sarà assegnata attraverso le final four in programma a Riad dal 18 al 22 gennaio.

Ecco i match

18 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Napoli-Fiorentina

19 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Inter-Lazio

22 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Finale

La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore.

Lo schema delle gare è il seguente:

Semifinale A, vincitrice campionato italiano–finalista Coppa Italia: Napoli–Fiorentina, 18 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” Riad.

Semifinale B, vincitrice Coppa Italia–seconda campionato italiano: Inter–Lazio, 19 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” Riad.

Finale: vincitrice Semifinale A–vincitrice Semifinale B 22 gennaio 2024 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” Riad.

L’Albo d’oro della competizione

Juventus – 9 titoli (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020);

Milan – 7 titoli (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016); Inter – 7 titoli (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021-2022); Lazio – 5 titoli (1998, 2000, 2009, 2017, 2019);

Roma – 2 titoli (2001, 2007);

Napoli – 2 titoli (1990, 2014);

Sampdoria – 1 titolo (1991); Fiorentina – 1 titolo (1996); Parma – 1 titolo (1999).