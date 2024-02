Bayern Monaco: Tuchel;”abbiamo commesso troppi errori individuali

Mastica amaro Thomas Tuchel , il tecnico del Bayern Monaco , già contestato in Germania dopo la sconfitta in Bundsliga contro il Leverkusen , incassa una nuoca sconfitta , negli ottavi Champions league contro la Lazio.

. “Nel primo tempo abbiamo dominato e abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio – ha spiegato il tecnico del Bayern -. Nel secondo tempo invece abbiamo perso brillantezza e concentrazione non so per quale motivo”. “Abbiamo fatto tutto per perdere questa partita che era nelle nostre mani – ha aggiunto -. Abbiamo smesso di crederci e ci sono stati troppi errori individuali”. “Preoccupato per il mio futuro? No”, ha concluso.