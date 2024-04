SERIE A: Inter- Cagliari 2-2

Il Cagliari frena la corsa verso la seconda stella dell’Inter. A San Siro finisce 2-2 il posticipo serale della 32^ giornata Serie A.

LA PARTITA

Poteva diventare una feta anticipata per l’Inter , vistp che il Milan non è andato oltre il pareggio 3-3 contro il Sassuolo , invece il Cagliari , guidato dal grande allenatore Ranieri , bloicca i nerazzurri , sardi che guadagnano un’importamntissimo pareggio verso la salvezza, nerazzurri costretti a posticpiare la festa scudetto .

Il 2-2 di San Siro certifica l’ottimo momento di forma del Cagliari che ha sfiorato il colpaccio nei minuti finale con un tiro a fil di palo di Viola.

Assente Lautaro Martinez (squalificato) Simone Inzaghi si è affidato in attacco Thuram, il francese ha sbloccato il risultato al 12′ , Lo svantaggio non ha leso la voglia e l’organizzazione del Cagliari i, tanto bravo a restare in partita nel primo tempo concedendo poco al miglior attacco del campionato.

Nella rirpesa i sardi pareggiano con Shomurodov al 65′ dal limite dell’area dopo una sponda di coscia di Luvumbo, Al 74′ ‘ con il rigore di Calhanoglu l’Inter ritorna in vantaggio . Il Cagliari si riorganizza e l’intelligenza tattica di Ranieri da i suoi frutti, dentro Lapadula e Viola , in siatanza profondità e geometri in regia , infatti proprio dai neo-entrati e nei minuti finali , è arrivata l’azione (contestata) del pareggio con il secondo gol consecutivo del numero 10.

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 2-2

Inter (3-5-2): Sommer 5,5; Bisseck 5, Acerbi 5, Bastoni 5,5 (41′ st Buchanan sv); Darmian 6 (30′ st Dumfries 5), Barella 6,5, Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 5,5 (19′ st Frattesi 6), Dimarco 6 (30′ st C. Augusto 6); Thuram 6,5, Sanchez 6,5 (30′ st Arnautovic 6). A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Sensi, Cuadrado, Asllani. All.: S. Inzaghi 6.

Cagliari (3-5-2): Scuffet 6; Hatzidiakos 6 (43′ st Wieteska sv), Mina 5,5, Obert 5,5; Di Pardo 6 (33′ st Zappa 6), Jankto 5 (29′ Prati 5,5), Makombou 6, Sulemana 6, Augello 6; Shomurodov 7 (33′ st Lapadula 6,5), Luvumbo 6,5 (33′ st Viola 7). A disp.: Radunovic, Aresti, Dossena, Azzi, Mutandwa, Gaetano. All.: Ranieri 8

Arbitro: Forneau

Marcatori: 12′ Thuram (I), 20′ st Shomurodov (C), 29′ st rig. Calhanoglu (I), 38′ st Viola (C)

Ammoniti: Prati, Mina (C)

Espulsi: nessuno