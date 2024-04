Tsitsipas , Re a Montecarlo. Battuto Ruud in finale Atp

Stefanos Tsitsipas vince il torneo di Montecarlo 2024, battendo in finale Casper Ruud 2-0 con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e trentasette minuti di gioco. Primo set a senso unico per il greco, che trova tre break consecutivi sfruttando alla grande il serve and volley. Il norvegese prova a reagire nella seconda partita, ma fallisce le cinque palle break e si arrende nel game decisivo. Undicesimo titolo in carriera per Tsitsipas.