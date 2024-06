Euro 2024, la Germania stende 5-1 la Scozia

Nella gara inaugurale dei Campionati Europei di calcio ,la Germania a batte 5-1 la Scozia Nella gara inaugurale di Euro 2024 .Nella foto: Writz ,

I padroni di casa della Germania partono col piede giusto. In un meraviglioso Allianz Arena di Monaco di Baviera match a senso unico sin dall’inizio a favoredei tedeschi. Al 10′ Wirtz con un destro dal limite sblocca il match, il raddoppio al 19′ di Musiala, con un tiro sotto forte la traversa. Prima del riposo 44′ Porteous stende in area Gundongan: il Var richiama l’arbitro Turpin che assegna il rigore ed espelle il difensore evidentissimo il fallaccio pericoloso. Dal dischetto Havertz non sbaglia (46′). La ripresa con la Scozia in dieci uomini è accadenia, Fullkrug cala il poker al 68′. All’87’ l’autogol di Rudiger di testa regala il gol della bandiera ai britannici. In pieno recupero 93′ il gol dii Emre Can che fissa il risultato finale 5-1 a favoire della Germania. Scozia quasi inedistente , il ct Clarke non ha avuto l’appoggio in campo dei giocaori con più qualità come McTominay, Christie, McGinn e Adams. No rimane pr i britannici cancellare subito la scofitta e pensare ai prossimi due impegni contro Svizzera e Ungheria.

IL TABELLINO

GERMANIA-SCOZIA 5-1

Germania (4-2-3-1): Neuer sv; Kimmich 6,5, Rudiger 6,5, Tah 6, Mittelstadt 6; Andrich 6 (1′ st Gross 6), Kroos 7 (35′ st Emre Can 6,5); Musiala 7,5 (29′ st Muller 6), Gundogan 7,5 Wirtz 7 (18′ st Sané 5,5); Havertz 6,5 (18′ st Fullkrug 6,5). A disp.: Baumann, Ter Stegen, Raum, Fuhrich, Beier, Schlotterbeck, Anton, Henrichs, Koch, Undav. All.: Nagelsmann 7

Scozia (3-4-3): Gunn 6; Hendry 5, Porteous 4, Tierney 5 (32′ st McKenna 6); Ralston 5, McTominay 5, McGregor 5 (22′ st Gilmour 5), Robertson 5; McGinn 5 (22′ st McLean 5,5), Adams 4,5 (1′ st Hanley 5,5), Christie 4,5 (37′ st Shankland sv). A disp.: Kelly, Clark, Cooper, Armastrong, Morgan, Conway, Jack, Ross McCrorie, Taylor, Forrest. All.: Clarke 5

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 10′ Wirtz (G), 19′ Musiala (G), 46′ pt rig. Havertz (G), 23′ st Fullkrug (G), 42′ st aut. Rudiger (S), 48′ st Emre Can (G)

Ammoniti: Andrich (G), Ralston (S), Tah (G)

Espulsi: Porteous (S) al 45′ per gioco violento