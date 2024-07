Fiorentina, prima uscita con 5 gol alla Primavera viola

Prima uscita stagionale per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Al Viola Park, davanti a circa un migliaio di tifosi, i viola hanno vinto per 5-2 la sfida in famiglia contro la Primavera allenata da Galloppa. Assenti, come nell’allenamento di ieri, Terracciano e il nuovo arrivato Moise Kean (per entrambi lavoro programmato sul campo) mister Palladino nel primo tempo ha schierato la squadra con il 3-4-2-1 con Christensen; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Bianco, Parisi; Sottil, Brekalo; Kouame. Nella ripresa, invece, ha cambiato tutta la squadra schierando Martinelli, Distefano, Lucchesi, Krastev, Kouadio, Fortini, Amatucci, Infantino, Munteanu, Rubino, Caprini. Le reti sono state segnate da Sottil (suo il primo gol stagionale della Fiorentina), Mandragora, Munteanu, Distefano e Rubino. Doppietta di Trapani, invece, per la Primavera.