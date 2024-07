Genoa a valanga contro i dilettanti del Fassa17

Il Genoa di Alberto Gilardino.n ritiro a Moena, hanno sconfitto nella prima amichevole della stagione i dilettanti locali del Fassa 17-1. Mattatori soprattutto gli attaccanti con Gilardino che ha schierato due formazioni completamente differenti nei due tempi ma entrambe in campo con il 3-5-2 visto già nello scorso campionato. Nel primo tempo, coppia offensiva composta da Gudmundsson e Ankeye con Messias in mediana, Genoa in vantaggio 5-1. Ad aprire le danze il centrocampista Masini, poi doppietta di Ankeye intervallata dalle reti di Messias e Gudmundsson mentre per i locali ha segnato Lorenz. Nella ripresa con Vitinha ed Ekuban quali terminali offensivi, proprio il portoghese ha trascinato i suoi con quattro gol, uno su rigore, e assist. A segno anche Bohinen ed Ekuban, doppiette per entrambi, Thorsby e Papadopoulos oltre ad un’autorete di Rasom. Da segnalare nella prima frazione i cambi per crampi di Ankeye e Marcandalli mentre nel secondo tempo dopo aver segnato di tacco Ekuban è stato costretto ad abbandonare il Benatti di Moena per un problema alla schiena.