Roma , tre amichevoli contro Olympiacos, Coventry ed Everton

Tre amichevoli per avvicinarsi all’esordio in campionato contro il Cagliari, previsto domenica 18 agosto alle 20.45. La Roma di Daniele De Rossi avra’ modo di confrontarsi il 3 agosto contro l’Olympiakos allo Stadio ‘Manlio Scopigno’ di Rieti, con fischio d’inizio alle 17:00. Al termine del match, in serata, la Roma volera’ in Inghilterra per iniziare il ritiro al St. George Park; all’interno del centro sportivo della FA i giallorossi affronteranno il Coventry City alle 17.00 del 6 agosto. La gara sara’ a porte chiuse. Infine, il 10 agosto al Goodison Park andra’ in scena l’amichevole contro l’Everton, alle 17.00: un match prestigioso che dara’ modo a entrambe le squadre di alzare il livello di competitivita’ a una settimana dal debutto ufficiale in campionato.